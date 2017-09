Το μήνυμα του Ολυμπιακού στην ΑΕΚ ήρθε από την ανακοίνωση της αποστολής

Ο Κώστας Φορτούνης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι στη διάθεση του Μπέσνικ Χάσι για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη Super League Σουρωτή με την ΑΕΚ, ενώ εκτός αποστολής ο Κοσοβάρος τεχνικός άφησε τους Μίλιτς, Μάρτινς και Ανσαριφάρντ.

Όσον αφορά στον επίσημο Ολυμπιακό, πέρα την ανακοίνωση της αποστολής οι "ερυθρόλευκοι" έστειλαν μήνυμα στους "κιτρινόμαυρους" ενόψει του ματς καθώς στην επίσημη ιστοσελίδα τους αναφέρουν πως "ο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επικρατήσει στο ΟΑΚΑ της αντιπάλου του, όπως έχει πράξει πολλάκις στο παρελθόν".

Στον δρόμο προς το 45ο πρωτάθλημα και 8ο συνεχόμενο, ο Θρύλος βρίσκει την πέμπτη αγωνιστική απέναντί του την ΑΕΚ. Στόχος για την ομάδα μας είναι η επάνοδος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και για να γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επικρατήσει στο ΟΑΚΑ της αντιπάλου του, όπως έχει πράξει πολλάκις στο παρελθόν.

Η προετοιμασία για το εν λόγω ματς ολοκληρώθηκε, δίχως περαιτέρω απρόοπτα. Ο Μπέσνικ Χάσι επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, για την αποστολή, τα ονόματα των οποίων έκανε γνωστά, μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου.

Αναλυτικά η λίστα: Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ. / The players selected for the match against AEK.#olympiacos #superleague #superleaguegreece #slgr pic.twitter.com/PTF9wuCH8N