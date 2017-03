Ο Ουζουνίδης δεν θέλει να την πατήσει όπως ο "Στράμα"

Αν κάτι… πλήγωσε ή για να ακριβολογούμε «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι του α’ γύρου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ήταν οι στατικές φάσεις, όπου οι Πειραιώτες πήραν το πρώτο και το τρίτο γκολ τους κι επί της ουσίας «τελείωσαν» τον αγώνα πριν βγει καν το ημίχρονο. Το συγκεκριμένο κομμάτι άλλωστε, αποτελούσε (κι αποτελεί ακόμα) ένα απ’ τα μεγάλα επιθετικά όπλα της πειραιώτικης ομάδας, ακόμη και τώρα, παρά τις αποχωρήσεις των Ιντέγε και Μιλιβόγεβιτς και το τεχνικό τιμ των «πράσινων» έχει πέσει με τα μούτρα στη… μελέτη.

Δίχως υπερβολή οι συνεργάτες του Μαρίνου Ουζουνίδη, έχουν επικεντρωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες σε στιγμιότυπα με στατικές φάσεις του Ολυμπιακού, επιχειρώντας να κάνουν… φύλλο και φτερό τα επιθετικά «plays» των «ερυθρόλευκων» στα κόρνερ και στα φάουλ πέριξ της περιοχής. Το συγκεκριμένο «μάθημα» μάλιστα αναμένεται να μπει στο πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών απ’ την προπόνηση της Πέμπτης (16/3), προκειμένου να γίνουν οι αντίστοιχες συστάσεις, οδηγίες και προσαρμογές για το πώς «χτυπάει» ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις. Έξτρα δουλειά πάνω σ’ αυτό το κομμάτι θα γίνει μέχρι (και) την προπόνηση του Σαββάτου, καθώς σίγουρα θα χρειαστεί πολύ προσαρμογή, για να μην αιφνιδιαστεί η «πράσινη» άμυνα και (για να το πούμε… λαϊκά) να μην την ξαναπατήσει, όπως συνέβη στον αγώνα του «Γ. Καραϊσκάκης» πριν από 5 μήνες.

Τι «λάθος» είχε κάνει τότε στο «διάβασμα» ο Στραματσόνι; Είχε επιλέξει να πάει στις στατικές φάσεις παίζοντας «ζώνη», με τους παίκτες να μαρκάρουν χώρο και όχι προσωπικό αντίπαλο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να βγάζει μονίμως έξτρα παίκτες από πίσω και στους τρεις άξονες μπροστά απ’ την εστία και να δημιουργεί «ανισορροπία» στα μαρκαρίσματα. Ετσι «πήραν» το πρώτο και το τρίτο τέρμα τους οι Πειραιώτες «καθαρίζοντας» το ντέρμπι σε χρόνο dt.

Στο ημίχρονο του τότε αγώνα ο Ιταλός γύρισε τον σχηματισμό στις στατικές φάσεις λέγοντας την ατάκα «…okay, now we play man marking and whoever loses his player, I f… him» (μετ. «οκέι, τώρα παίζουμε μαν-του-μαν κι όποιος χάσει τον παίκτη του, τον γ…»). Η κατάσταση βελτιώθηκε στο β’ ημίχρονο του προηγούμενου ντέρμπι, όμως η μεγάλη «ζημιά» είχε πλέον γίνει και ο Παναθηναϊκός κουβαλούσε ήδη ένα βαρύ κι ασήκωτο 3-0 στην πλάτη, το οποίο βεβαίως και δεν θα μπορούσε να καλύψει. Ειδικά με τη συνολική εικόνα που παρουσίαζε τότε στο γήπεδο…

Στο πλάνο που προετοιμάζει ο Ουζουνίδης, τα μαρκαρίσματα στις στατικές φάσεις θα είναι ατομικά (man marking) και το μάθημα θα είναι πολύ εντατικό, προκειμένου να περιοριστεί η δυναμική του Ολυμπιακού στον «αέρα» και να στερηθούν οι Πειραιώτες ένα απ’ τα βασικά «ατού» τους...