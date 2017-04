Έπαθε... πλάκα με τη θύρα 13 ο Βλαχοδήμος!

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο και επικράτησε με 2-0, παίρνοντας προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό κυπέλλου.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος... χάζεψε με την ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι φίλοι του "τριφυλλιού" και γι' αυτό ανέβασε σχετικό βίντεο στα social media.

Σε αυτό παρομοιάζει τον καπνό που έφτιαξαν τα καπνογόνα με τον.... κακό της γνωστής σειράς LOST και την ατάκα "LOST season...13".

"LOST - Season...13" #PAOPaok

Great Victory, thanks for the support! pic.twitter.com/2KOMi6rFGo