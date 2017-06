Ο "…should I stay, or should I go" Μολέδο!

Η κουβέντα του Ουζουνίδη με τον Βραζιλιάνο πριν την πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς, οι απαντήσεις για τις προθέσεις του που ΔΕΝ είναι ακόμη σε θέση να δώσει ο 29χρονος στόπερ, οι αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν ως την αναχώρηση του ΠΑΟ για την Ολλανδία και η "προετοιμασία" του Ελληνα τεχνικού για την επόμενη μέρα της "πράσινης" άμυνας. Αναλυτικό ρεπορτάζ του Contra.gr