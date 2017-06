Το 1% έως 1,5% για τον Δώνη παίρνει ο ΠΑΟ!

Ο Τάσος Δώνης ολοκλήρωσε την Παρασκευή (30/6) μία απ’ τις πιο σημαντικές «ελληνικές» μεταγραφές του εφετινού καλοκαιριού, ακολουθώντας τη διαδρομή Τορίνο (Γιουβέντους)-Στουτγάρδη, αντί 4,2 εκατ. ευρώ. Μία μεταγραφή που ανοίγει νέο ορίζοντα για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό και παράλληλα, θα προσφέρει στο… βάθος κι ένα μικρό οικονομικό όφελος (και) στον Παναθηναϊκό: την ομάδα, που «μεγάλωσε» τον Ελληνα άσο στην ακαδημία της για μία τριετία.

Το απόγευμα της Παρασκευής καταγράφηκε πως οι «πράσινοι» θα «καρπωθούν» απ’ τη μετακίνηση του Δώνη ένα ποσό που θα φτάνει έως και 300.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο εντούτοις δεν ισχύει, αφού τα χρήματα που θα λάβει συνολικά το «τριφύλλι» θα είναι πολύ λιγότερα και θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο το τι ισχύει, με βάση τους «Κανονισμούς σχετικά με το καθεστώς και τη μεταγραφή ποδοσφαιριστών» («Regulations on the statusand transfer of players») της FIFA.

Ο Δώνης «υπάγεται» στην παρούσα φάση στον κανονισμό «Solidarity Contribution» («Συνεισφορά Αλληλεγγύης») της FIFA (άρθρο 21). Τι σημαίνει αυτό; Όταν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής παίρνει μεταγραφή από μία ομάδα σε μία άλλη έως και το 23 έτος της ηλικίας του, τότε απ’ το συνολικό ποσό της μεταγραφής του, «μοιράζεται» ένα μικρό ποσοστό (ως «αλληλεγγύη») ΚΑΙ στους συλλόγους που «συμμετείχαν» στην ποδοσφαιρική «ανάπτυξή» του. Δηλαδή στις πρώην ομάδες των οποίων ο -υπό μεταγραφή- παίκτης υπήρξε μέλος είτε της Ακαδημίας, είτε στις ανδρικής ομάδας απ’ τα 12 έως τα 23 του.

Μάλιστα, το παράρτημα 5, παράγραφος 1 του άρθρου 21 στους «Κανονισμούς σχετικά με το καθεστώς και τη μεταγραφή ποδοσφαιριστών» της FIFA, καθορίζει και το ύψος του ποσοστού που δικαιούται ο κάθε προηγούμενος σύλλογος, επί της μεταγραφής, ανάλογα με τα χρόνια που αγωνίστηκε στις ομάδες αυτές. Συγκεκριμένα, για κάθε χρόνο από τις ηλικίες από 12 έως 15 ετών του ποδοσφαιριστή, η πρώην ομάδα του δικαιούται 0,25% επί του τελικού ποσοστού της μεταγραφής, ενώ απ’ τις ηλικίες 16 έως 23 ετών, το ποσοστό ανεβαίνει σε 0,5% για κάθε χρόνο.

ΑΠΟ 42.000 ΕΩΣ 63.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΑΟ

Πάμε λοιπόν να δούμε τι δικαιούται ο Παναθηναϊκός για τον Τάσο Δώνη, με βάσει τα χρόνια που αγωνίστηκε ο νεαρός άσος στα τμήματα υποδομής του συλλόγου:

Ο Δώνης εντάχθηκε στην Ακαδημία του συλλόγου απ’ τα 13 έως τα 16 του. Ήτοι για το διάστημα από 13 έως 15 ετών, οι «πράσινοι» καρπώνονται 0,25% συν 0,25%, ενώ για το διάστημα 15 έως 16 ετών, θα πάρουν άλλο ένα 0,5%. Το 1% της μεταγραφής του Ελληνα άσου στη Στουτγάρδη λοιπόν, θα πάει ΔΕΔΟΜΕΝΑ στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει άλλη μία «εκκρεμότητα» την οποία θα πρέπει να διευκρινίσουν μεταξύ τους ο Παναθηναϊκός, η Γιουβέντους και η Στουτγάρδη κι αφορά το εξάμηνο που πέρασε απ’ τον Αύγουστο του 2012 -όπου ο Δώνης συμφώνησε με τη «Γιούβε»- μέχρι την 8 Ιανουαρίου 2013 όταν και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Διότι εφόσον ΔΕΝ είχε γίνει ακόμη επαγγελματίας με τη Γιουβέντους, τα δικαιώματά του ως «training club» ανήκαν ακόμη στους «πράσινους». Είτε λοιπόν οι «πράσινοι» θα «καρπωθούν» το μισό ποσοστό ΚΑΙ τη συγκεκριμένης σεζόν (δηλαδή το 0,25% απ’ το 0,5% που προβλέπεται σ’ αυτή την ηλικία), είτε -ακόμη καλύτερα για τους ίδιους- θα «πληρωθούν» όλη τη χρονιά 2012-13: δηλαδή θα πάρουν όλο το ποσοστό που προβλέπει η FIFA (0,5%) και γι’ αυτή τη χρονιά και θα φτάσουν το τελικό ποσοστό τους επί της μεταγραφής του παίκτη στη Στουτγάρδη στο 1,5%.

Εάν ο Παναθηναϊκός λάβει το 1%, θα βάλει στο ταμείο του το ποσό των 42.000 ευρώ, ενώ αν το ποσοστό του φτάσει στο 1,5%, θα πάρει συνολικά 63.000 ευρώ (αυτό θα είναι και το μάξιμουμ όφελος που μπορεί να πάρει απ’ τη μεταγραφή). Από εκεί και πέρα, πρέπει να σημειώσουμε ακόμη δύο παραμέτρους:

- Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πληρωθεί το ποσό που του αναλογεί απ’ τη μετακίνηση του Δώνη στη Στουτγάρδη εντός 30 ημερών απ’ την ημέρα που ο νεαρός άσος θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

- Μικρό «μερίδιο» επί της μεταγραφής διεκδικεί και η ΑΕΚ, στην ακαδημία της οποίας ο Τάσος Δώνης έπαιξε για ένα χρόνο πριν πάει στον Παναθηναϊκό από την ηλικία των 12 έως 13 ετών (0,25%).

ΑΛΛΟ ΠΟΣΟ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΣΤΗ «ΓΙΟΥΒΕ»

Επίσης, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το όλο θέμα, το ποσό των χρημάτων που αναμένεται να λάβει ο Παναθηναϊκός απ’ τη μεταγραφή του Τάσου Δώνη κι αφορά το «solidarity contribution», ΔΕΝ έχει καμία σχέση με τα -γνωστά σε όλους μας- «τροφεία», δηλαδή το «Training Compensation Fee» («αμοιβή/αποζημίωση κατάρτισης» ποδοσφαιριστή).

Αυτό «ακουμπάει» το άρθρο 20 των «Κανονισμών σχετικά με το καθεστώς και τη μεταγραφή ποδοσφαιριστών» και αφορά την ΠΡΩΤΗ μετακίνηση παίκτη απ’ την ομάδα που τον «ανέθρεψε» ποδοσφαιρικά σε έναν άλλο σύλλογο, όπου θα γίνει επαγγελματίας.

Αυτό ίσχυσε (ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ) στη μετακίνηση του Τάσου Δώνη απ’ τον Παναθηναϊκό στη Γιουβέντους τον Ιανουάριο του ’13. Mε το «τριφύλλι» να πληρώνεται ένα μήνα μετά απ’ τη «Γιούβε» ως «Training Compensation Fee», ένα ποσό άνω των 335.000 ευρώ, για τα 3,5 χρόνια, που «θήτευσε» ο Έλληνας άσος στην Ακαδημία του (90.000 ευρώ η σεζόν). Πλέον για κάθε άλλη μεταγραφή του Δώνη μετά τη «Γιούβε» έως τα 23 του, ο Παναθηναϊκός θα «πληρώνεται» μερίδιο επί του «Solidarity Contribution»…