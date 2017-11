Το deja vu του Σαββίδη δίνει... τίτλο στον ΠΑΟΚ

Νέο μήνυμα στήριξης του Γιώργου Σαββίδη στον Ράζβαν Λουτσέσκου, αλλά και δέσμευση για το πρωτάθλημα που υποσχέθηκε η οικογένειά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ!

Ο γιος του ιδιοκτήτη των Κυπελλούχων Ελλάδας συνέδεσε τη μετακόμιση της ομάδας στο Καυτανζόγλειο με το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το 1985, κι την επόμενη σεζόν είχε ως έδρα το γήπεδο του Ηρακλή! Πράγμα που θα συμβεί και του χρόνου...

Κλείνοντας ο Σαββίδης το μήνυμά του αναφέρθηκε στον προπονητή της ομάδας γράφοντας: "Ράζβαν γερά" ενώ παραπάνω είχε σημειώσει: "Αντιλαμβάνομαι πώς νιώθετε γιατί έτσι νιώθω και εγώ. Η οικογένειά μου και εγώ δώσαμε μία υπόσχεση και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Τα λέμε τον Μάιο."