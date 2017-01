Μίχελ σε Χριστοβασίλη. "Fuck you bastard..."

Το τρίτο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του ΠΑΟΚ παίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26/1 στην πειθαρχική επιτροπή της Super League. Εκεί που απολογήθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιώργος Χριστοβασίλης και το μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ Λούμπος Μίχελ αντίστοιχα, για τα όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και τελικά απαλλάχθηκαν αμφότεροι

Το Contra.gr έμαθε και γράφει τι έχει σημειωθεί στην έκθεση του παρατηρητή της Super League (για το περιστατικό δεν έχει γίνει καμία αναφορά ούτε στο φύλλο αγώνα, ούτε στην έκθεση της αστυνομίας).

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣ στην έκθεση αναφέρεται ότι "κινήθηκε με απειλητικό τρόπο εναντίον Βλάνταν Ίβιτς". Η δικηγόρος της ομάδας της Ηπείρου Χρύσα Σεβαστοπούλου υποστήριξε ότι "πρόκειται για τελείως αόριστη κατηγορία και ότι δεν προσδιορίζει πια ακριβώς ήταν η ενέργεια του παράγοντα του ΠΑΣ που να υποδείκνυε απειλή".

Ο Γιώργος Χριστοβασίλης στην απολογία του υποστήριξε ότι "δεν έκανα καμία απειλητική κίνηση. Ένιωσα προσβεβλημένος από αυτά που είπε και με εκθέτουν ως πρόεδρος και πήγα να του πω να ανακαλέσει" και απέφυγε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, on camera, ο Βλάνταν Ίβιτς είχε φωτογραφίσει τον πρόεδρο του ΠΑΣ ως υπεύθυνο για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

"Who is this guy? Fuck you bastard…"

Για τον Λούμπος Μίχελ στην έκθεση του παρατηρητή αναφέρεται ότι "μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στο χώρο των αποδυτηρίων χωρίς να λάβει προηγούμενη άδεια από τον παρατηρητή αγώνα ή άλλο αξιωματούχο της διοργάνωσης ο κύριος Μίχελ, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αντικρίζοντας την συμπεριφορά του κυρίου Χριστοβασίλη απευθύνθηκε προς αυτόν και είπε δυνατά "who is this guy. Fuck you bastard. Επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι".

Οι νομικοί του ΠΑΟΚ υποστήριξαν ότι ο Λούμπος Μίχελ δεν απευθυνόταν προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννινα και ότι έβρισε στα νεύρα του για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου.

ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ

Οι άνθρωποι του δικέφαλου μετά τον αγώνα είχαν καταγγείλει ότι ο Γιώργος Χριστοβασίλης βρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ ενώ κάποιοι υποστήριζαν ότι μπήκε και μέσα και άρχισε να βρίζει τους παίκτες και τον προπονητή του ΠΑΣ. Ενώπιον του αθλητικού δικαστή όμως, δεν ανέφεραν τίποτα!

Ο αθλητικός δικαστής Σπυρίδων Καποδίστριας τελικά, απάλλαξε τους δύο άνδρες, αν και είχαν κληθεί σε απολογία για μεμονωμένο επεισόδιο στα αποδυτήρια.