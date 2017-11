Αγωνία με Σωκράτη στην Εθνική...

Σε "αναμμένα κάρβουνα" η Εθνική αφού κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Ντόρτμουντ με την Μπάγερν, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αποχώρησε τραυματίας!

Ο Έλληνας στόπερ έπεσε να κάνει τάκλιν στον Κομάν κι εκείνος στην προσπάθειά του να το αποφύγει προσγειώθηκε στο πόδι του Παπασταθόπουλου. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η... ζημιά έγινε και ο έμπειρος άσος πέρασε αλλαγή.

Πλέον, ο Σκίμπε περιμένει νέα από τους συμπατριώτες του για την κατάσταση του Σωκράτη, καθώς αν χάσει κι αυτόν μετά τον Κώστα Μανωλά, τότε θα προχωρήσει σε ολική αλλαγή της άμυνας με τους Τζαβέλλα, Παπαδόπουλο, Ρέτσο και Κουρμπέλη να μοιράζονται τις πιθανότητες για συμμετοχή στο πρώτο ματς στην Κροατία.

Sokratis down injured as his foot gets stepped on, looked awkward and painful! #DerKlassiker #BVBFCB #BVB #FCBayern pic.twitter.com/amYUe02EcE