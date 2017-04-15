Απίστευτα κορεό στο Ίντερ - Μίλαν

Το σπουδαίο ντέρμπι της Ιταλίας ήταν προγραμματισμένο για τις 13:30 (ώρα Ελλάδας) και όπως είναι λογικό τα βλέμματα ήταν στραμμένα εκεί.
Οι οπαδοί των δυο ομάδων έδωσαν... ρεσιτάλ στις κερκίδες ανεβάζοντας εκπληκτικά κορεό. Αυτό της Μίλαν μάλιστα γράφει "Ληστές δεν είστε καλοδεχούμενοι" και έχει τον Ρομπέν των Δασών!
Le coreografie di #Inter e #Milan #InterMilan #DerbyDellaMadonnina pic.twitter.com/kMoM07Borr— Sportitalia (@tvdellosport) April 15, 2017
.@GoalItalia Ecco la 'vera' coreografia: "Per noi banditi siete ospiti sgraditi" @goalitalia #InterMilan pic.twitter.com/ObSZ5bJdun— Simone Gambino (@SimoneGambino) April 15, 2017
Come sempre non c'è storia.. La Nord ha già vinto.. #InterMilan #Amala pic.twitter.com/VwmLYgbGQ9— Gianlu Sir (@Gianlu_Sir) April 15, 2017
اجواء ولا اروع في سان سيرو ..#InterMilan pic.twitter.com/s31BcGFLnj— جنون الكالتشيو (@Azuri99) April 15, 2017
La Curva Sud celebra Robin Hood.#InterMilan #DerbyMilano pic.twitter.com/a54KRjaa5I— Tommy Milanello (@toMMilanello) April 15, 2017