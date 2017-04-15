Απίστευτα κορεό στο Ίντερ - Μίλαν


Λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι της Ίντερ με την Μίλαν, οι οπαδοί των δυο ομάδων ανέβασαν τεράστια κορεό που γέμισαν τις κερκίδες του "Τζουζέπε Μεάτσα" (φωτογραφίες).

Το σπουδαίο ντέρμπι της Ιταλίας ήταν προγραμματισμένο για τις 13:30 (ώρα Ελλάδας) και όπως είναι λογικό τα βλέμματα ήταν στραμμένα εκεί.

Οι οπαδοί των δυο ομάδων έδωσαν... ρεσιτάλ στις κερκίδες ανεβάζοντας εκπληκτικά κορεό. Αυτό της Μίλαν μάλιστα γράφει "Ληστές δεν είστε καλοδεχούμενοι" και έχει τον Ρομπέν των Δασών!

 

 
Contra.gr