Ο Βαλβέρδε κινδυνεύει να χάσει τον Ινιέστα!

Ο Αντρές Ινιέστα συμπλήρωσε αυτό το καλοκαίρι 15 ολόκληρα χρόνια στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και θεωρείται δικαίως μία από τις πιο ιστορικές σημαίες των Καταλανών αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα, ωστόσο ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι θα πάρει... σύνταξη στους "μπλαουγκράνα".

Υπάρχει μεν η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Ερνέστο Βαλβέρδε υπέρ της παραμονής του όμως το συμβόλαιό του με την "Μπάρσα" λήγει το 2018 και από τη στιγμή που δεν ξέρει ακόμα αν θα ανανεώσει, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζονται μνηστήρες για να τον κάνουν δικό τους έστω και στη δύση της καριέρας του.

Σύμφωνα μάλιστα με αποκάλυψη της "Gazzetta dello Sport", το βράδυ της Δευτέρας έγινε ραντεβού μεταξύ του αθλητικού διευθυντή της Ίντερ, Πιέρο Αουζίλιο και του ομολόγου του της Μπαρτσελόνα , Αριέντο Μπράιντα, με το θέμα συζήτησης να είναι το μέλλον του έμπειρου άσου στους Καταλανούς!

Το ίδιο μέσο αναφέρει επίσης ότι ο εκπρόσωπος της Ίντερ δεν θέλησε μόνο να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις της Μπαρτσελόνα για τον Ινιέστα αλλά ζήτησε και πληροφορίες για τον Αλέις Βιδάλ, ο οποίος από την πλευρά του έχει συμβόλαιο με τους Καταλανούς μέχρι το 2020.

"Και για τις δύο υποθέσεις αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις", είναι η πρόβλεψη της ιταλικής εφημερίδας "βάζοντας στην μπρίζα" τους φανς της Μπαρτσελόνα και του Ινιέστα.

