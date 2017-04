Ξαφνικός... θάνατος στο Μεάτσα!

Σπουδαίο παιχνίδι στο ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα σε δυο σπουδαίες ομάδες που έχουν περάσει πλέον σε ασιατικά χέρια με την ελπίδα να ανακάμψουν.

Δυο φορές η άμυνα της Μίλαν "κοιμήθηκε" στο πρώτο μέρος και φυσικά οι Καντρέβα - Ικάρντι δεν έχασαν την ευκαιρία να σκοράρουν δυο εύκολα τέρματα και να δώσουν μεγάλο προβάδισμα στους Νερατζούρι.

Έτσι το πρώτο ημίχρονο του Ιταλού ντέρμπι βάφτηκε... μπλε! Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η Μίλαν μείωσε σε 2-1 με τον Ρομανιόλι στο 83ο λεπτό, ενώ στο 97' ισοφάρισε στο τελικό 2-2 με τον Σαπάτα σε ρόλο... νίντζα (αεροπλανικό γκολ) και... σώπασε το Μεάτσα!

Αρχικά ο βοηθός έδειξε πέντε λεπτά επιπλέον χρόνο, όμως μία αλλαγή και ένα σκληρό μαρκάρισμα έφεραν καθυστερήσεις στις... καθυστερήσεις.

Milan with their first. It's 2-1 to Inter #InterMilan pic.twitter.com/lHIbPbHfr8