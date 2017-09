Επιστρέφει στα γήπεδα στα 45 του ο τεράστιος Νέντβεντ!

Αυτή την επιστροφή δεν την περίμενε ουδείς ωστόσο ο Πάβελ Νέντβεντ δεν θα μπορούσε να πει όχι στην πρό(σ)κληση που είχε μπροστά του. Η ερασιτεχνική FK Skalna, ομάδα της γενέτειράς του και αυτή στην οποία έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα (1977-1985), του έκανε την πρόταση και ο 45χρονος Τσέχος την αποδέχτηκε, με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία να αναφέρουν πως θα παίξει τουλάχιστον ένα παχνίδι με τη φανέλα της.

Η ομάδα της Τσεχία συμφώνησε πρώτα με την Γιουβέντους ώστε να μπορέσει να υπογράψει συμβόλαιο μαζί της ο Νέντβεντ και ο νυν παράγοντας των "μπιανκονέρι" φωτογραφήθηκε τη στιγμή που βάζει την υπογραφή του το συμβόλαιο, με το ντεμπούτο του πάντως με τη νέα του ομάδα να αργεί ακόμα καθώς έχει υποχρεώσεις με τους "μπιακονέρι".

Όταν θα γίνει ωστόσο αυτό θα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή αφού δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα επιστρέψει στη δράση στα 45 του χρόνια αλλά θα το κάνει πιθανότατα παίζοντας δίπλα στον Πάβελ Τζούνιορ, που ανήκει στην FK Skalna...

45-year-old Pavel Nedved has come out of retirement for his first club, amateurs FK Skalna https://t.co/DZY8sOMWnj #Juventus pic.twitter.com/tOjOkNVjF1