Η Γιουβέντους "απάντησε" στη Μίλαν με σούπερ μεταγραφή!

Η ώρα της... Γιουβέντους! Μέχρι στιγμής η ποδοσφαιρική Ιταλία κινείται κατά τη διάρκεια των μεταγραφών στους ρυθμούς που υπαγορεύει η Μίλαν (είτε λόγω των μαζεμένων μεταγραφών είτε λόγω του σίριαλ με την παραμονή Ντοναρούμα) ωστόσο το απόγευμα της Τρίτης ήρθε η Γιουβέντους να βροντοφωνάξει "παρούσα".

Αυτό το πέτυχε με ένα super deal που πάλευε εδώ και καιρό και τελικά το ολοκλήρωσε στο Μόναχο, με αντιπροσωπεία της διοίκησης των "μπιανκονέρι" να έρχεται σε συμφωνία με την Μπάγερν για την απόκτηση του Ντόουγκλας Κόστα.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, η συμφωνία "κλείδωσε" οριστικά, με την πρωταθλήτρια Ιταλίας των έξι τελευταίων ετών να δίνει 6.000.000 ευρώ ετησίως στους πρωταθλητές Γερμανίας την τελευταία πενταετία για διετή δανεισμό του 26χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, με τους Τορινέζους να είναι υποχρεωμένοι να τον αγοράσουν με κανονική μεταγραφή το καλοκαίρι του 2019 δίνοντας 40.000.000 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Κόστα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη, με τον γερμανικό σύλλογο να έχει ήδη προλάβει να τον... αντικαταστήσει αφού πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκες από την Ρεάλ Μαδρίτης.

