Ιστορικό γεγονός: Άλλαξε σήμα η Γιουβέντους!

Η ασπρόμαυρη ασπίδα με τις πέντε μεγάλες και κάθετες ρίγες συνοδεία του ταύρου του Τορίνου, το παραδοσιακό σήμα της Γιουβέντους, δεν υφίσταται πλέον.

Κρίνοντας πως ήρθε η ώρα για μια ανανέωση, οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας πήραν την απόφαση να "παρέμβουν" στην ιστορία και να "πειράξουν" ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το νέο έμβλημα της "βέκια σινιόρα" είναι δύο "j" στοιχισμένα παράλληλα σε μαύρο φόντο. Αυτό μόνο... Τουλάχιστον δεν έβαλαν χέρι στα χρώματα, αφού όπως ελέχθη στην παρουσίαση "η ζωή είναι ζήτημα μαύρου και άσπρου". Ο Αντρέα Ανιέλι, ο οποίος ανέλαβε να πείσει για την αναγκαιότητα της αλλαγής, ανέφερε πως "το νέο έμβλημα είναι ένα σύμβολο του τρόπου ζωής της Γιουβέντους".

Το video προώθησης είναι εμπνευσμένο. Ok. Ωστόσο ο Μπουφόν, ο Ντελ Πιέρο, ο Νέντβεντ και ο Πλατινί, που πρωταγωνιστούν σε αυτόν, πιστεύετε πως συμφωνούν;

Life is a matter of Black and White. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/qQgiPf0nKV