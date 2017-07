ΝΤΕΡΜΠΙ: Μανωλάς ή Παπασταθόπουλος για αντί-Μπονούτσι!

Ώρα... μηδέν για την Γιουβέντους καθώς σύμφωνα με όσα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα εντός της ημέρας θα αποχαιρετήσει επίσημα τον Λεονάρντο Μπονούτσι έπειτα από επτά χρόνια συνεργασίας και θα τον δει να μετακομίζει στο Μιλάνο για να φορέσει την κοκκινόμαυρη φανέλα της Μίλαν!

Οι άνθρωποι ωστόσο της "βέκια σινιόρα" μόνο με σταυρωμένα τα χέρια δεν έχουν μείνει από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο 30χρονος μπακ συζητάει με τους "ροσονέρι" και έχουν ήδη κάνει την έρευνά τους για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης ώστε να καλυφθεί το κενό του.

Υπάρχει η σκέψη είτε να καλυφθεί το κενό εκ των έσω με έναν εκ των Μπενατιά ή Ρουγκάνι ή ακόμα να επιστρέψει ο Καλντάρα που έχει δοθεί δανεικός στην Αταλάντα για τη νέα σεζόν, όμως υπάρχει και το σενάριο που θέλει τους πρωταθλητές Ιταλίας να τα... σκάνε για την απόκτηση σέντερ μπακ από άλλη ομάδα.

Σε αυτό το σενάριο έχουμε έντονο... ελληνικό άρωμα καθώς ο Κώστας Μανωλάς βρίσκεται πολύ ψηλά (αν όχι στην κορυφή) της μεταγραφικής τους λίστας. Απόδειξη το γεγονός πως το όνομα του Έλληνα σέντερ μπακ της Ρόμα φιγουράρει την Παρασκευή (14/7) σε όλα σχεδόν τα ιταλικά πρωτοσέλιδα που έχουν θέμα την "βέκια σινιόρα".

"Η ρήξη στις σχέσεις Μπονούτσι και Γιούβε ξεκίνησε με τον τσακωμό και την τιμωρία του στο Πόρτο. Τώρα Μανωλάς και Ντε Φράι οι εναλλακτικές", αναφέρει η τορινέζικη "Stampa", με την (επίσης τορινέζικη) Tuttosport να σημειώνει: "Γιουβέντους: αρχίζει η επιχείρηση Μανωλάς για να αντικαταστήσει τον Μπονούτσι αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να επιστρέψει έναν χρόνο νωρίτερα ο Καλντάρα".

Από την πλευρά της η "Gazzetta dello Sport" έχει ένα ακόμα πιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ σενάριο αφού εμπλέκει στην υπόθεση αντί-Μπονούτσι και τον παρτενέρ του Μανωλά στο κέντρο της άμυνας της Εθνικής Ελλάδας, Σωκράτη Παπασταθόπουλο!

"Μανωλάς και Παπασταθόπουλος για τη μετά Μπονούτσι εποχή ενώ η Γιούβε εξετάζει και την περίπτωση του Εμρέ Τζαν. Ίσως βέβαια να μην αποκτηθεί σέντερ μπακ", υποστηρίζει η εν λόγω εφημερίδα που κάνει λόγο για "ελληνικό ντέρμπι"...

Gazzetta - Manolas e Papastathopoulos per il dopo #Bonucci alla #Juve che stringe anche per Emre Can. Ma potrebbe non arrivare un centrale pic.twitter.com/QTVLP4ns7Z