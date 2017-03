Ο Αλέγκρι τα είπε όλα: Ένα μπουρδ@@@ γίναμε!

Σιγά μην ηρεμούσαν οι Ιταλοί από το θέμα της διαιτησίας. Ίσα-ίσα. Μετά τον τεράστιο ντόρο που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον Τουρκογερμανό διαιτητή στο Μπαρτσελόνα-Παρί και τα δύο πέναλτι που έδωσε "ελαφρά τη καρδία" υπέρ των "μπλαουγκράνα", βάζοντας ένα λιθαράκι σε μία πραγματικά απίστευτη ανατροπή, το βράδυ της Παρασκευής οι γείτονες πήραν τη σκυτάλη και τράβηξαν όλα τα φώτα πάνω τους.

Το Γιουβέντους-Μίλαν ήταν ματσάρα παρά τη διαφορά των 17 πόντων που χώριζε τις δύο ομάδες πριν την πρώτη σέντρα ωστόσο το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μάσα έφερε το χάος. Αιτία ένα πέναλτι που έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση και το οποίο δόθηκε υπέρ της "βέκια σινιόρα" στο 95', με τον ιταλικό αλλά και τον ευρωπαϊκό Τύπο να είναι διχασμένος αναφορικά με την ορθότητα της απόφασης του διαιτητή και τους πρωταγωνιστές του ματς να "ξεσπούν" ο ένας κατά του άλλου στο φινάλε.

Ποιες 31 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες πρωταθλήματος για την Γιουβέντους και ποιά ελπιδοφόρα εμφάνιση για την 7η Μίλαν. Ένα σφύριγμα σε "νεκρό χρόνο" (είχαν συμπληρωθεί τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων όταν δόθηκε το πέναλτι) ήταν αρκετό για να τα... τινάξει όλα στον αέρα καθώς ήρθε να "δέσει το γλυκό" μετά τον "κακό χαμό" που είχε προηγηθεί από τη διαιτησία στο Γιουβέντους-Νάπολι.

"Όταν υπάρχουν φάσεις εναντίον μας δεν λέγεται τίποτα, όταν είναι υπέρ μας αυτό που συμβαίνει είναι μπουρδέλο, αρκεί να δείτε αυτό που συνέβη στο Ούντινε. Δεν είναι δυνατόν να μας κάνουν επίθεση για τη διαιτησία: 70 βαθμούς δεν τους μαζεύεις τυχαία, κάποιες φορές υπάρχουν φάσεις που μας ευνοούν και κάποιες άλλες φορές φάσεις που μας αδικούν", ήταν το σχόλιο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναφορικά με τη φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών ενώ την ίδια ώρα ο Βιτσέντσο Μοντέλα, "κουρασμένος" από τον χαμό που ακολούθησε και τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του προς το διαιτητή, αρκέστηκε να πει:

"Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει τη φάση όπως θέλει. Ας αφήσουμε τους διαιτητές να κάνουν λάθος με την ησυχία τους και ας αποδεχτούμε το αποτέλεσμα εντός γηπέδου".

Σε αντίθεση πάντως με τον ήρεμο Μοντέλα, οι παικτες στην Μίλαν ήταν έξαλλοι με το σφύριγμα του διαιτητή Μάσα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (υπέδειξε το πέναλτι σε χέρι του Ντε Σίλιο μέσα στην περιοχή μετά από γύρισμα της μπάλας από τον Λίχτσταϊνερ), με πιο χαρακτηριστικές να ειναι οι αντιδράσεις των Ντοναρούμα και Μπάκα.

Ο γκολκίπερ της Μίλαν, κορυφαίος της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με σωρεία εντυπωσιακών επεμβάσεων και εκείνος που είχε κρατήσει το 1-1, μονολογούσε στο φινάλε πως "αυτό συμβαίνει πάντα με αυτούς" την ώρα που φιλούσε επανειλημμένα το σήμα της Μίλαν ενώ ο σκόρερ του γκολ των "ροσονέρι", Κάρλος Μπάκα, πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή και χρειάστηκε να μπει στη μέση ο προπονητής της Μίλαν για να τον συγκρατήσει και να μην ξεφύγει και άλλο η κατάσταση!

i wouldn't blame Donnarumma to leave Italy because of your disgusting league @FIGC pic.twitter.com/eZQF2LnnHZ

Στον αντίποδα ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος υπέγραψε τη νίκη της Γιουβέντους με το εύστοχο πέναλτι στο 97' φρόντισε να πετάξει το γάντι στους Μιλανέζους λέγοντας μεταξύ άλλων: "Οι φωνές στο τέλος; Είναι έξι χρόνια που παραπονιέται η Μίλαν..."

Και φυσικά όταν αυτά συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου, μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι επικράτησε στα social media, με τους φίλους των δύο ομάδων να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες και εκείνους των "ροσονέρι" να παίζουν... φουλ επίθεση θεωρώντας πως ήταν το "θύμα" του ντέρμπι.

"Μετά από αυτό το ντροπιαστικό σκάνδαλο στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Μίλαν, εύχομαι στον διαιτητή να μην παραπονεθεί αν δεχτεί κάποια κλωτσιά στον κ@@@", έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ιταλός κωμικός και ένθερμος φαν των "ροσονέρι", Μάσιμο Μπόλντι, την ώρα που τα ειρωνικά τιτιβίσματα για τη διαιτησία έπεφταν βροχή.

"Χάρισε και εσύ ένα πέναλτι υπέρ της Γιούβε. Στείλε sms στο 48282" και "Το παιχνίδι θα τελειώσει όταν θα σκοράρει η Γιουβέντους" ήταν τα πιο "δημοφιλή", με τους οπαδούς της Γιουβέντους να υποστηρίζουν από την πλευρά τους πως δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της "βέκια σινιόρα" στο πρώτο μέρος σε ανατροπή του Ντιμπάλα ενώ ο Μπάκα ήταν οριακά σε θέση οφσάιντ στη φάση του γκολ των "ροσονέρι".

Το ντέρμπι έδωσε μάλιστα και την ευκαιρία σε "τρίτους" να εμπλακούν, με ενδεικτικό παράδειγμα την τοποθέτηση του Ραμί Αμπάς, μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ της Ρόμα, μέσω Twitter: "Το πέναλτι είναι προσβολή της νοημοσύνης. Το πιο λυπηρό πράγμα είναι ότι σε 3 ημέρες από τώρα, ουδείς θα θυμάται τι συνέβη. Η μνήμη είναι κοντή στο ποδόσφαιρο", έγραψε χαρακτηριστικά.

This is an insult to intelligence.The saddest part is that in 3 days' time, no one will remember what happened.Short term memory in football