Ο Μπουφόν εμβληματικός και ως φθινοπωρινός... τουρίστας!

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν ξεκίνησε μία ακόμα απαιτητική σεζόν με τη φανέλα της Γιουβέντους (πιθανότατα η τελευταία της σπουδαίας καριέρας του) και πέρα από τα πολλά ματς που δίνει με την "βέκια σινιόρα" είναι στην πρώτη γραμμή και σε διεθνές επίπεδο υπερασπιζόμενος την εστία της εθνικής Ιταλίας.

Μάλιστα, μετά τα παιχνίδια με ΠΓΔΜ και Αλβανία για την προκριματική φάση του Μουντιάλ, ο 39χρονος Ιταλός πορτιέρε θέλησε να δώσει λίγες ανάσες στον εαυτό του και το έκανε με άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

Πήρε την "καλή του", την διάσημη Ιταλίδα τηλεπαρουσιάστρια Ιλάρια Ντ'Αμίκο και πήγε για ψώνια στο -γειτονικό με το Τορίνο- Μιλάνο, με τους φωτογράφους να εντοπίζουν τον Μπουφόν παρά το γεγονός πως έκανε ό,τι μπορούσε για να μη γίνει αντιληπτός.

Βέβαια, όταν είσαι ο Μπουφόν και συνοδεύεσαι από την Ιλάρια Ντ'Αμίκο, τι να κρύψει το μαύρο γυαλί και το καπέλο-κουβάς; Εύλογη η απορία...

Gianluigi Buffon enjoys trip to Milan with fiancee after helping guide Italy to victory against Albania https://t.co/u4LuNz2hsj pic.twitter.com/UuEjW1r2wn