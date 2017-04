Το μαρτύριο του Ιγκουαΐν κράτησε ΜΟΝΟ ένα λεπτό!

Ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν λατρεύτηκε ως "επίγειος Θεός" από τους τιφόζι της Νάπολι για τρία ολόκληρα χρόνια όμως η επιλογή του να επιλέξει Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι τον μετέτρεψε εν μία νυκτί σε... persona non grata σε όλη τη Νάπολη!

Από τότε που είχε γίνει η κλήρωση της φετινής Serie A όλοι είχαν "σταμπάρει" την δεύτερη ημέρα του Απριλίου του 2017 καθώς είχε προγραμματιστεί το Νάπολι-Γιουβέντους, άρα και η επιστροφή του "Πιπίτα" στον "τόπο του εγκλήματος", και το pregame του ντέρμπι είχε πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον.

Το εντυπωσιακό είναι πως στις εξέδρες του "San Paolo" δεν κρεμάστηκε ούτε ένα πανό εις βάρος του Αργεντινού διεθνούς επιθετικού αφού συμφωνήθηκε από τους οπαδούς να δείξουν έτσι την αδιαφορία τους ενώ η αντίδρασή τους εκφράστηκε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Με το μπήκε στο γήπεδο ο Ιγκουαΐν, τελευταίος από όλους τους παίκτες της Γιουβέντους, άκουσε όλο το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει με σφυρίγματα για ένα ολόκληρο λεπτό, με τον ίδιο να κοιτάζει ψηλά μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και να κουνάει απλά το κεφάλι του.

To "κερασάκι στην τούρτα" πάντως ήταν κάποιες μεγάλες κάρτες με το αριθμό "71" και το όνομα "Ιγκουαΐν" που σήκωσαν αρκετοί στις εξέδρες, με το εν λόγω νούμερο να μεταφράζεται ως "ο άνθρωπος των σκ@@@ν" σε ένα είδος ιταλικού ονειροκρίτη.

The WHISTLING when Higuain name was announced by stadium speaker pic.twitter.com/JBNUrmMl0Y