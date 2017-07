Η άφιξη Μπονούτσι στα γραφεία της Μίλαν προκάλεσε ντελίριο στους οπαδούς!

Η Μίλαν ενεργοποίησε την "βόμβα" αρπάζοντας τον Λεονάρντο Μπονούτσι από την Γιουβέντους μετά από επτά χρόνια παρουσίας του στους Τορινέζους (θα του δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού) και οι οπαδοί της βρίσκονται στα... ουράνια.

Η είδηση της συμφωνίας των "ροσονέρι" με τους "μπιανκονέρι" (το deal έκλεισε στα 40.000.000 ευρώ ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αναμένεται να φτάσουν μαζί με μπόνους και τα 10 εκ.ευρώ ετησίως) έκανε τιφόζι των "διαβόλων" να συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του συλλόγου με μοναδικό σκοπό να αποθεώσουν τον παίκτη κατά την άφιξή του.

Αυτό έγινε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, με τον 30χρονο Ιταλό στόπερ να φτάνει στα γραφεία της Μίλαν με αυτοκίνητο και να ακολουθεί πανδαιμόνιο, με παραληρούντες οπαδούς να πέφτουν πάνω στο αμάξι για να εκφράσουν την αγάπη τους για το νέο απόκτημα της ομάδας του Βιτσέντσο Μοντέλα, για να του αφιερώσουν αμέσως μετά το σύνθημα "Ce l'abbiamo noi..." ("Τον έχουμε εμείς").

BONUCCI AT CASA MILAN pic.twitter.com/j44R7DfuX5 — Mondo Milan (@MondoMilan1899) July 14, 2017

Αφότου μπήκε στα γραφεία, ο Μπονούτσι αγκαλιάστηκε με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Μάρκο Φασόνε και όλα δείχνουν πως εντός της ημέρας θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για τη μεταγραφή του από την Γιουβέντους, με τον Ιταλό μπακ να παίρνει τη φανέλα με το Νο 19 που είχε και στην Γιουβέντους.

BONUCCI A CASA MILAN !!

Immagini esclusive grazie a @MilanTV @mauro_suma #BONUCCIROSSONERO mamma mia come godoooooo pic.twitter.com/0OMbqlTRmD — Niccoló Biancalani (@niccobiancalani) July 14, 2017

Bonucci arrives in Milan to finish off his transfer of a fee of €40m + €2m in add ons. pic.twitter.com/rXCDfrQvxZ — The Footy World (@TFootyWorld) July 14, 2017

Photo Credits: AP Photo/Luca Bruno