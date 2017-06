Η Μίλαν πλησιάζει τον Ντοναρούμα μέσω... Αστέρα Τρίπολης!

Το αίμα... νερό δεν γίνεται και ίσως αυτό τελικά να ισχύσει και στην περίπτωση του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες φαινόταν "τελειωμένος" από την Μίλαν και τους οπαδούς του συλλόγου και τώρα όλα δείχνουν πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ανατροπή ώστε να παραμείνει στο σύλλογο.

Παρότι ο Μίνο Ραϊόλα και ο παίκτης αποφάσισαν να "τραβήξουν το σχοινί" αρνούμενοι την ανανέωση που του προσέφερε η νέα διοίκηση των "ροσονέρι" (για πενταετές συμβόλαιο που θα τον έκανε κατά 25.000.000 ευρώ πλουσιότερο), οι Μιλανέζοι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν τόσο εύκολα να φύγει ο 18χρονος Ιταλός πορτιέρε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επιχειρούν να βάλουν στο παιχνίδι και την οικογένειά του!

Ήδη πριν από λίγες ημέρες επισκέφτηκε την οικεία Ντοναρούμα ο Βιτσέντσο Μοντέλα, με τον τεχνικό της Μίλαν να έχει συνομιλία με τους γονείς του παίκτη (ο ίδιος είναι αυτή τη περίοδο εκτός Ιταλίας συμμετέχοντας με την εθνική Ιταλίας K-21 στα τελικά του Euro) ενώ όπως αναφέρει η "Corriere dello Sport" το νέο "χτύπημα" της ομάδας θα αφορά τον αδερφό του.

Συγκεκριμένα, οι "ροσονέρι" είναι αποφασισμένοι να ενεργοποιήσουν τη σκέψη που είχαν πριν από αρκετό καιρό (αλλά την είχαν βάλει στο "ψυγείο") και δεν είναι άλλη από τον αποκτήσουν τον αδερφό του Αντόνιο Ντοναρούμα από τον Αστέρα Τρίπολης (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2019) ώστε να πείσουν τον "Τζίτζο" και τον μάνατζέρ του να "κάνουν πίσω" και να μείνει στο σύλλογο.

Εν τω μεταξύ, όλα δείχνουν πως δεν θα έχουμε άμεσα φινάλε στο σίριαλ Ντοναρούμα, με τον διευθύνοντα σύμβολο των "ροσονέρι" Μάρκο Φασόνε να ισχυρίζεται πως δεν θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τις 3 Ιουλίου όπου και θα υπάρξει η πρώτη συγκέντρωση της Μίλαν ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

CorSport - Il #Milan gioca la carta del fratello di #Donnarumma per provare a trattenere il portiere. Entro il 3 luglio qualche certezza pic.twitter.com/BHClKoPJ8Q

Gazzetta - #Fassone non mette fretta a #Donnarumma ma si attende qualche certezza in più per l'inizio del ritiro rossonero il 3 luglio pic.twitter.com/NFO2FcsIEo