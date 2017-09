"Μάτιασαν" την Μίλαν και χάνει βασικό άσο για 6 μήνες!

Αυτό το καλοκαίρι η διοίκηση της Μίλαν έδωσε πάνω από 200.000.000 ευρώ για μεταγραφές και μία από τις μεγάλες επενδύσεις της για το παρόν και το μέλλον ήταν και ο Αντρέα Κόντι, για τον οποίο έδωσε 25.000.000 ευρώ για να τον πάρει από την Αταλάντα.

Ο 23χρονος Ιταλός άσος αποκτήθηκε για να καλύψει τη θέση του βασικού δεξιού μπακ της ομάδας όμως η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η πρώτη σεζόν να είναι αυτής της "ταλαιπωρίας".

Μία ημέρα μετά το 5-1 επί της Αούστρια Βιέννης για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League o Κόντι τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση της Παρασκευής, με την διάγνωση να λέει "ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο" και τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιστροφή του στα γήπεδα από τον... Μάρτιο του 2018.

Ο τραυματισμός του έρχεται σε μία περίοδο που ο Βιτσέντσο Μοντέλα δουλεύει πάνω στην αλλαγή του συστήματος από 4-3-3 σε 3-5-2, με τα ρεπορτάζ από τα ιταλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πάντως ότι ο Κόντι δεν αποκλείεται να προλάβει την τελική φάση του Μουντιάλ.

Να σημειωθεί πως ευχές για ταχεία ανάρρωση του άσου της Μίλαν έστειλε και η Ίντερ μέσω της επίσημης σελίδας της στο Twitter, με τους "νερατζούρι" να εκφράζουν μάλιστα την ευχή να τον ξαναδούν στο γήπεδο στο ντέρμπι του Μιλάνου του δευτέρου γύρου.

Il nostro migliore in bocca al lupo ad Andrea #Conti: speriamo di ritrovarti in campo nel #DerbyMilano di ritorno per una grande sfida #FCIM