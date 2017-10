Μπουνιές στα αποδυτήρια με Ρομανιόλι ο Μπονούτσι!

Η Μίλαν μετράει 4 ήττες στις πρώτες 9 αγωνιστικές της Serie A και σαν μην έφτανε η έντονη αμφισβήτηση που νιώθει προς το πρόσωπό του ο Λεονάρντο Μπονούτσι ελέω της απόδοσής του, ήρθε να προστεθεί και το δημοσίευμα της "Repubblica", που αποκάλυψε καυγά του με τον Ρομανιόλι μετά το χαμένο ντέρμπι με την Ίντερ.

Για την κριτική που δέχεται, δεν μπορεί να κάνει κάτι πέρα από το να προσπαθήσει μέσα από τις εμφανίσεις του να αποστομώσει τους επικριτές του, ωστόσο για το περιστατικό με τον καυγά έδωσε ήδη "απάντηση".

Αυτή ήρθε μάλιστα μέσω του Αλέσιο Ρομανιόλι, με τον φερόμενο ως παρτενέρ του στον καυγά να ανεβάζει φωτογραφία τους μέσα από τα αποδυτήρια της Μίλαν, όπου είναι έτοιμος να τον χτυπήσει με γροθιά!

Προφανώς και έχουν διάθεση για χιούμορ και αποδόμηση της είδησης της "Repubblica", αν λάβει κανείς υπόψη τα όσα έγραψε ο πρώην άσος της Ρόμα στη σελίδα του στο Instagram:

"Μετά το ντέρμπι, τώρα ο δεύτερος γύρος στο Μιλανέλο! Ας γελάσουμε... με την ελπίδα να μη διαβάσουμε από εδώ και πέρα ψέματα..."