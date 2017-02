Θέλεις να μας τρελάνεις Ντοναρούμα;

Το ημίχρονο στο "Olimpico" βρήκε την Λάτσιο να προηγείται 1-0 με γκολ του Μπίγλια με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις ωστόσο η Μίλαν θα πρέπει να αισθάνεται τυχερή αφού αν δεν είχε τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα κάτω από την εστία ίσως είχε βρεθεί πολύ νωρίτερα πίσω στο σκορ.

Χαρακτηριστική είναι η φάση του 28ου λεπτού, με τον 17χρονο Ιταλό κίπερ (σε λίγες ημέρες θα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του) να κάνει μία τεράστια επέμβαση, αποκρούοντας σουτ του Χουτ (μετά από κεφαλιά του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς) μέσα από τη μικρή περιοχή!

DONNARUMMA ARE YOU SERIOUS!?!? pic.twitter.com/wnYLug95mh