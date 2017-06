"Θεός" Ντουγκαρί: μετά τον Τότι "κράξιμο" και σε Βεράτι!

Η Μπαρτσελόνα τον έχει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ είναι διατεθειμένη να δώσει γύρω στα 80.000.000 ευρώ να τον αποκτήσει, η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει "πατώντας" πάνω στο συμβόλαιο που έχει μαζί του μέχρι το 2021, όμως για τον Κριστόφ Ντουγκαρί γίνεται πολύ λόγος για το... τίποτα!

Μετά την πρόσφατη μετωπική επίθεση που εξαπέλυσε στον Φραντσέσκο Τότι με αφορμή το αντίο του στην Ρόμα ("κατέκτησε μόνο ένα πρωτάθλημα, δεν είναι θρύλος") ο Γάλλος παλαίμαχος άσος θέλησε να ρίξει δηλητηριώδη βέλη σε έναν ακόμα Ιταλό, αυτή τη φορά τον Μάρκο Βεράτι λέγοντας:

"Έμεινα έκπληκτος. Είναι κάθε άλλο παρά μεγάλος παίκτης. Είναι ένας καλός παίκτης αλλά τι έχει κάνει μέχρι τώρα;

Κάθε έξι μήνες ζητάει αύξηση του μισθού του, είναι συχνά τραυματίας επειδή δεν κάνει καλή εξωαγωνιστική ζωή και με βάση την απόδοσή του θα πρέπει να μείνει και άλλο στην Παρί και όχι να πάει τώρα στην Μπαρτσελόνα", δήλωσε στο "RMC Sport", με την απάντηση να έρχεται πάντως μέσω του μάνατζερ του Βεράτι, Ντονάτο Ντι Κάμπλι:

"Αγαπητέ Ντουγκαρί, στην Ιταλία σε θυμόμαστε για τις επιδείξεις μόδας και για τα πάρτι της Pepsi και όχι για το ποδόσφαιρο που έπαιξες..."