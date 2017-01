"Θεός" Τζέκο: χτύπησε πέναλτι και το έστειλε... στα αστέρια!

Η Ρόμα προηγήθηκε 1-0 της Ουντινέζε στο "Φρίουλι" μόλις στο 12' με το γκολ του Ναϊνγκολάν όμως το πρόσωπο που έχει τραβήξει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα μέχρι στιγμής όσον αφορά στην ομάδα του Σπαλέτι είναι ο Έντιν Τζέκο.

Και αυτό γιατί ο Βόσνιος επιθετικός ανέλαβε να χτυπήσει πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 20ο λεπτό με στόχο να φτάσει τα 14 γκολ στη φετινή Serie A και να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τον πρώτο σκόρερ Ικάρντι (15 γκολ), με την εκτέλεση του ωστόσο να είναι επιεικώς... απαράδεκτη.

Ο υψηλόσωμος σέντερ φορ των "τζαλορόσι" πήρε φορά και έστειλε τη μπάλα στα... αστέρια ενθουσιάζοντας το κοινό της Ουντινέζε που τον αποδοκίμαζε ενώ την ίδια ώρα οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν για να "πάρει τα πάνω του".

Βέβαια, μην ξεχνάμε πως λίγες ημέρες νωρίτερα ο ίδιος παίκτης ήταν πρωταγωνιστής και στην ευκαιρία της χρονιάς στη Serie A...

Edin #Dzeko with a contender for worst miss of all time #ASRoma https://t.co/SC9EGBoYoS