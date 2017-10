Αλλαγές για την εθνική ομάδα της Ιταλίας που θέλει να... ανανεωθεί με σκοπό να επιστρέψει στις επιτυχίες. Έτσι, το παλιό σήμα αποτελεί παρελθόν και πλέον έχουμε ένα νέο με στυλ... παλαιότερου.

Πιο κλασικές γραμμές, λιγότερα χρώματα και φυσικά τέσσερα αστέρια ψηλά, όσα και τα Μουντιάλ που έχει κατακτήσει οι "Ατζούρι".

| Presenting the new #FIGC logo. Looking towards the future while highlighting our history! pic.twitter.com/8o8vdS6JkV