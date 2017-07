Σοκ στον Άγιαξ: μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο ο Νούρι

Πριν από λίγες ημέρες ο Αμντελχάκ Νούρι είχε σοκάρει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη όταν κατά τη διάρκεια του φιλικού του Άγιαξ με την Βέρντερ Βρέμης σωριάστηκε στο χορτάρι και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Η αιτία που ο 20χρονος άσος κατέρρευσε πάνω στο χορτάρι είχε να κάνει με καρδιακό επεισόδιο και το μεσημέρι της Πέμπτης ο Άγιαξ έδωσε στη δημοσιότητα μία άσχημη είδηση αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας του, αποκαλύπτοντας πως υπάρχουν μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο του παίκτη του.

"Ο Άγιαξ εκφράζει τη βαθιά θλίψη του από την είδηση ότι ο Άπι Νούρι έχει διαγνωστεί με σοβαρή και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας πηγαίνουν σε εκείνον και τα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές", αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ολλανδικός σύλλογος.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2)#StayStrongAppie — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 13, 2017

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 13, 2017

Sad news . Ajax announce that Abdelhak Nouri has severe brain damage after he collapsed on Saturday. https://t.co/oJguue6rpM — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) July 13, 2017

Ajax have announced that Abdelhak Nouri has severe brain damage, following his collapse on Saturday. (h/t @HLNinEngeland) #StayStrongAppie pic.twitter.com/3uoYzOX5Sf — B/R Football (@brfootball) July 13, 2017

Absolutely devastating news about Abdelhak Nouri…



Ajax saying he has severe and permanent brain damage after his collapse. He’s 20. pic.twitter.com/7tJK1B5XrE — Joe Crann (@YesWeCrann) July 13, 2017

Ajax midfielder Abdelhak Nouri has suffersed 'severe and permanent brain damage', the Dutch club have announced https://t.co/egoJfU5ps5 pic.twitter.com/P9HcTCo7m7 — ITV Football (@itvfootball) July 13, 2017

