Ο "σωτήρας" Μήτρογλου κατέκλυσε τα πορτογαλικά πρωτοσέλιδα!

Οι "αετοί" επέστρεψαν στην κορυφή του πορτογαλικού πρωταθλήματος, και αυτό το οφείλουν κατά μεγάλο ποσοστό στον... δικό μας, Κώστα Μήτρογλου. Ο 29χρονος, στο παιχνίδι της Κυριακής (9/4), απέναντι στην Μορεϊρένσε ήταν ο παίκτης του αγώνα με το γκολ που σημείωσε στο 41' της αναμέτρησης, προβάδισμα που διατήρησε η Μπενφίκα μέχρι και το τέλος.

Και οι... διθύραμβοι δεν άργησαν να έρθουν από... Πορτογαλία μεριά, με "A Bola" και "Record", να έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τον "Μητρογκόλ".

Η δε "A Bola", αναφέρει πως "την έσωσε ο Μήτρογλου", που "έδωσε τη λύση ξανά", ενώ η "Record" αναφέρει: "Ο Μήτρογλου διασφαλίζει την κορυφή, το γκολ του έκανε την διαφορά για την Μπενφίκα".

Δείτε τα πρωτοσέλιδα:

Ο πρώην παίκτης των "ερυθρόλευκων" ανέβασε και σχετικό ποστ στο λογαριασμό του στο twitter, λέγοντας: "Ευχαριστώ στους οπαδούς της Μπενφίκα για την υποστήριξή τους σήμερα! Για άλλη μία φορά μας βοήθησαν να κερδίσουμε! Μένουμε δυνατοί μέχρι το τέλος!"

Many thanks to all @SLBenfica fans for their great support tonight!Once again they helped us win! Stay strong till the end! #CarregaBenfica pic.twitter.com/c4iA1RSTsn