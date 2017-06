Το ασύλληπτο "ελληνικό" ρεκόρ του Ρονάλντο

O Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε το 74ο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Πορτογαλίας πριν από λίγο κόντρα στη Ρωσία στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Confederations Cup και κατόρθωσε να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό;

Ο Πορτογάλος έχει καταφέρει να σκοράει σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στην σπουδαία καριέρα του. Τρία Παγκόσμια Κύπελλα και τέσσερα Ευρωπαϊκά είναι οι διοργανώσεις στις οποίες ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αφήσει το στίγμα του. Σκοράροντας στο Confederations πριν από λίγο, ο Ρονάλντο έχει καταφέρει να βάλει γκολ σε όλα τα με τα μεγάλα διεθνή μίτινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αρχή στο σκοράρισμα με την φανέλα της Πορτογαλίας, ο "μπόμπερ" την ξεκίνησε κόντρα στην Εθνική Ελλάδος στο αξέχαστο Ευρωπαϊκό του 2004 και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα όταν ο Φίγκο του... σέρβιρε ασίστ από κόρνερ και ο παίκτης της "Βασίλισσας" νίκησε τον Αντώνη Νικοπολίδη με κεφαλιά. Φυσικά, η Ελλάδα κέρδισε τον Ρονάλντο και την παρέα του και στην πρεμιέρα και στον μεγάλο τελικό.

(AP Photo/Frank Augstein)