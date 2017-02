Ο Τάσος Αυλωνίτης στο Contra.gr: "Θα επέστρεφα στον Ολυμπιακό αν δινόταν η ευκαιρία"

Οι τελευταίοι 18 μήνες στην καριέρα του Τάσου Αυλωνίτη δεν κύλησαν ιδανικά, κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Αν εξαιρέσει κανείς το περσινό, αποδοτικό εξάμηνο στη Στουρμ Γκρατς στο αυστριακό πρωτάθλημα, ο Έλληνες στόπερ πάλεψε πολύ με θεούς και δαίμονες!

Με το γεγονός ότι δεν υπολογιζόταν στον Ολυμπιακό, με τον τραυματισμό του στη συνέχεια που αποδείχθηκε ύπουλος και σοβαρός φέρνοντάς τον μέχρι το χειρουργείο. Όμως ο τελικός νικητής σ' αυτή τη μάχη ήταν ο ίδιος. Με νέο, φρέσκο συμβόλαιο στη Χαρτς και με τρομερή όρεξη να επανέλθει γερός και δυνατός, ο Χαλκιδαίος επιχειρεί να γράψει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο της καριέρας του.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή τη συνέντευξη. Ενα flash-back στο διάστημα της αβεβαιότητας ήταν, νομίζουμε, απαραίτητο. Ο λόγος στον Τάσο: "Πίστεψέ με πέρασα πολύ δύσκολα. Πήγα σε γιατρούς στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν να βρουν ακριβώς ποιο ήταν το πρόβλημα. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ο φυσιοθεραπευτής κ.Σκορδής αλλά και ο χειρουργός γιατρός κ.Κωνσταντινίδης εντόπισαν την αιτία του πόνου και αμέσως μετά την επέμβαση ξεκίνησα αποκατάσταση/επανένταξη.

Δεν είναι εύκολο να είσαι εκτός πέντε μήνες, αλλά ποτέ δεν το έβαλα κάτω και οι άνθρωποι αυτοί όπως και η οικογένεια μου με στήριζαν, γεγονός που μου έδινε δύναμη και έξτρα κίνητρο για να επανέλθω στο υψηλό επίπεδο".

Τέλος πάντων, τα δύσκολα πέρασαν. Και μετά ήρθε η Χαρτς και το σκωτσέζικο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα η ώρα της άρνησης για τις προτάσεις από τις ελληνικές ομάδες: "Υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιες ελληνικές ομάδες και τους έχω ευχαριστήσει ξεχωριστά για αυτό, διότι με τιμά αλλά ήθελα να συνεχίσω στο εξωτερικό. Μου άρεσε η εμπειρία στην Στουρμ Γκρατς και όταν ήρθε η πρόταση από τη Χαρτς τη δέχθηκα.

Την επέλεξα διότι είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Σκωτίας αλλά εκτίμησα επίσης το ότι ο ίδιος ο προπονητής (Ian Cathro) ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου και μου εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την απόκτηση μου αλλά και το πλάνο που έχει στο μυαλό του για την ομάδα!"

Ταυτόχρονα δε ήρθε και η συνύπαρξη μ' έναν άλλο Έλληνα, τον Αλέξανδρο Τζιόλη: "Εννοείται ότι βοηθάει ότι βρίσκεται και ο Τζιόλης εδώ. Όμως αυτό που καταλάβαμε και οι δύο από την πρώτη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι στην ομάδα αλλά και γενικά στο Εδιμβούργο είναι πολύ ζεστοί και φιλόξενοι. Μας έβαλαν κατευθείαν στο κλίμα του συλλόγου".

"ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ"

Επιστροφή για λίγο στο παρελθόν και στο σπουδαιότερο κεφάλαιο στη μέχρι τώρα καριέρα του Τάσου Αυλωνίτη, αυτό του Ολυμπιακού. Γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον Ελληνα στόπερ πριν από δύο χρόνια και κάτι, κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου, τίτλοι και δόξα κοντολογίς. Θα επέστρεφε; "Πέρασα πολύ όμορφες στιγμές με την ομάδα του Ολυμπιακού και αν μου δινόταν κάποια στιγμή η ευκαιρία προφανώς και θα επέστρεφα. Το γκολ εκείνο με τον Παναθηναϊκό, όπως και η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου".

Τι είναι αυτό όμως, Τάσο, που καθιστά τον Ολυμπιακό κυρίαρχο τα τελευταία 7 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα; "Κατ' αρχήν έχει το μέταλλο του πρωταθλητή! Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ρέντη. Έχει επίσης κάθε χρόνο αρκετά μεγάλο ρόστερ με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Γενικά ο στόχος της ομάδας είναι μόνιμα ο πρωταθλητισμός και κάθε καινούργιος παίκτης που έρχεται στο σύλλογο το διαπιστώνει άμεσα".

Μιας και τον είχαμε στη διάθεσή μας, ρωτήσαμε τον Αυλωνίτη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει (;) ο εφετινός Ολυμπιακός στο κέντρο της άμυνάς του. Να πάρουμε την άποψη ενός ανθρώπου που αν μην τι άλλο ξέρει. Ιδού: "Κατά τη δική μου άποψη ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα στην άμυνα. Αντιθέτως, χαίρομαι να βλέπω να στηρίζονται παιδιά από τις ακαδημίες γιατί πρέπει και εκείνα να πάρουν τις ευκαιρίες και τις εμπειρίες τους.

Έτοιμος δεν γεννήθηκε κανένας. Ο Ρέτσος και ο Νικολάου, τα παιδιά που αγωνίζονται στην άμυνα, είναι ταλαντούχα και προσγειωμένα και ευχή μου είναι να τους δω βασικούς τα επόμενα χρόνια στην ομάδα!"

"ΚΑΤΙ ΜΑΓΙΚΟ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ"

Επόμενο κεφάλαιο...Ιστορικός Πανιώνιος. Ο σύλλογος στην οποία έφτιαξε το όνομά του ο Αυλωνίτης την τριετία 2011-2014. Η ομάδα πετάει: "Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Ιστορικό. Βλέπεις πως με πάρα πολλούς Ελληνες καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και για μένα αυτός ο σύλλογος εκεί πρέπει να βρίσκεται. Η φανέλα του έχει κάτι μαγικό. Αν προσφέρεις, θα στο ανταποδώσει. Πάντως και η διοίκηση κάνει σωστή δουλειά και προγραμματισμό παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Αξίζουν συγχαρητήρια!

Στα 27 του χρόνια ο Έλληνας στόπερ δεν μπορεί να έχει βέβαια απολύτως κατασταλαγμένες απόψεις για τους καλύτερους προπονητές στην καριέρα του, ωστόσο ένα πρώτο, καλό δείγμα έχει. And the oscar goes to..."Απ' όλους τους προπονητές που έχω συνεργαστεί έχω πάρει πράγματα! Μπορώ να πω βέβαια πως ο κ.Ελευθεροόπουλος (σε συνεργασία με τον τότε βοηθό του κ.Παναγόπουλο) με καθιέρωσαν στην εντεκάδα του Πανιωνίου και έμαθα αρκετά πράγματα δίπλα τους. Οπως φυσικά και από τον κ.Μίτσελ που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω στον Ολυμπιακό!"

Η Εθνική, παρά τον τεράστιο ανταγωνισμό στις θέσεις της άμυνας, είναι στο μυαλό του αφού "η κλήση στην Εθνική ομάδα είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Φυσικά και την έχω σκεφτεί. Όμως αυτό που κοιτάζω είναι να βελτιώνομαι συνεχώς, να αγωνίζομαι στην ομάδα μου και αν έρθει κάποια στιγμή η κλήση μου στην Εθνική θα χαρώ πάρα πολύ!"

Στο μυαλό του είναι και η φυσιοθεραπεία. Ή μάλλον ήταν γιατί "αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να ασχοληθώ με τη φυσιοθεραπεία". Αλλά αυτό είναι πλέον μία υποθετική κουβέντα. Ο Τάσος Αυλωνίτης είναι ποδοσφαιριστής, στο πικ της καριέρας του. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι.