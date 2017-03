"Αντίο" στην Μπαρτσελόνα από Λουίς Ενρίκε!

Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-1 την Σπόρτινγκ Χιχόν στο "Camp Nou" στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Primera Division ωστόσο η είδηση ήρθε στο... τρίτο ημίχρονο του αγώνα, με τον Λουίς Ενρίκε να ανακοινώνει στη συνέντευξη Τύπου ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στον πάγκο των Καταλανών.

"Θέλω να ολοκληρώσω αυτή τη συνέντευξη με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα βρίσκομαι στην Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν. Δεν πρόκειται να ανανεώσω το συμβόλαιό μου στο φινάλε της σεζόν.

Είναι μια δύσκολη απόφαση για εμένα, την οποία πήρα ύστερα από σκέψη. Ευχαριστώ τους παίκτες για την υποστήριξη. Η αιτία είναι πως αντιμετωπίζω τη δουλειά μου ως διαρκή αναζήτηση λύσεων και αυτό δεν μου επιτρέπει να ξεκουράζομαι. Έχω ανάγκη από ξεκούραση", τόνισε αρχικά ο 46χρονος Ισπανός τεχνικός, για να προθέσει:

"Θα ακολουθήσουν τρεις συναρπαστικοί μήνες, είμαστε σε δύσκολη θέση. Θα είμαι απολύτως αφοσιωμένος μέχρι το τέλος της σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, ήταν τρία αξέχαστα χρόνια".

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των "μπλαουγκράνα", Τζουζέπ Μπαρτομέου, είπε: "Ο Λουίς Ενρίκε μας έφερε τεράστια επιτυχία και μπορεί να μας φέρει ακόμα περισσότερη. Οι παίκτες είναι γεμάτοι με κίνητρα για να τα καταφέρουν".

Λίγο μετά την ανακοίνωση-βόμβα από πλευράς Λουίς Ενρίκε, ο Ίβαν Ράκιτιτς δήλωσε: "Ο προπονητής είπε πρώτα σε εμάς την απόφαση που πήρε. Θέλουμε να τελειώσουμε επιτυχημένα τη σεζόν και να απολαύσουμε αυτό που απομένει".

BREAKING NEWS: @LUISENRIQUE21 announces he will not continue as Barça manager next season. #FCBlive pic.twitter.com/pqYOnWxUy9