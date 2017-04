Δέκα χρόνια από το γκολ που έκανε τον Μέσι... Μαραντόνα!

Εάν όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει ένα γκολ που να μοιάζει περισσότερο από κάθε άλλο με το διάσημο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986, όπου πέρασε τη μισή και... βάλε εθνική Αγγλίας, αυτό χωρίς αμφιβολία έχει το γκολ του Λιονέλ Μέσι.

To πόδι του Θεού ανέφερε το πρωτοσέλιδο της Mundo Deportivo την επομένη του Μπαρτσελόνα-Χετάφε και της ζωγραφιάς του Μέσι

Πέρασαν ακριβώς 10 χρόνια από το εκπληκτικό γκολ του "Pulga" στο Μπαρτσελόνα-Χετάφε στο "Camp Nou" (18/5/07) που είναι... καρμπόν με εκείνο του "Πίμπε Ντ'Όρο" απέναντι στους Άγγλους στα γήπεδα του Μεξικού και η Μπαρτσελόνα αποθεώνει σήμερα το μεγάλο της αστέρι μέσω αναφορές στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Photo Credits: AP Photo/Martin Meissner, Francisco Seco

G⚽️AL MORNING!!! It’s 10 years since Leo #Messi scored this Maradonaesque goal against Getafe pic.twitter.com/pcMHvfWHAW

Goal of the Day:

Diego Armando Maradona Argentina vs England in Mexico 1986 World Cup.

vs

The Goal of the Century pic.twitter.com/Ikdx1mD8tE