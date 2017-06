Κατηγορούμενος ο Μέσι για νέα υπόθεση φοροδιαφυγής!

Δύσκολοι καιροί για τους σούπερ σταρ της ασπρόμαυρης στρογγυλής Θεάς! Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τους Μέσι, Ρονάλντο, Μουρίνιο, Ντι Μαρία αλλά και πολλούς ακόμη να έχουν μπλεξίματα με την ισπανική νομοθεσία ελέω παραβατικών συμπεριφορών όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Από οτι φαίνεται όμως, από όλους τους προαναφερθέντες ένας βρίσκεται στην... κορυφή!

Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, αν λάβουμε υπόψη το δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας "ABC", σύμφωνα με το οποίο ο 30χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ κατηγορείται τόσο από τις οικονομικές αρχές της Ισπανίας όσο και της Αργεντινής, ότι απέκρυψε μεγάλος μέρος των εσόδων που είχε το φιλανθρωπικό ίδρυμα με την ονομασία του, από το 2007 μέχρι το 2015!

Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτεται: "δεν δηλώθηκε ένα ποσό κοντά στα 10.000.000 ευρώ και χωρίς αυτό δεν μπορεί να επαληθευτεί αν χρησιμοποιήθηκαν για να ολοκληρώθεί το κοινωνικό πρόγραμμα με στόχο του να βοηθηθούν παιδιά με προβλήματα".

Το ίδιο Μέσο αναφέρει πως ο Μέσι κατηγορείται οτι χρησιμοποίησε το ίδρυμα "για να καλυφθούν ιδιωτικά έξοδα της οικογένειάς του", η οποία από την πλευρά της φέρεται να επιχείρησε να εκμεταλλευτεί κέρδη από την εικόνα του άσου, χωρίς όμως, να επενδύει στον φιλανθρωπικό οργανισμό που "τρέχει" εδώ και μερικά χρόνια.

ABC: The Leo Messi Foundation hid tens of millions of euros https://t.co/LtSlUoE8F8 via @English_AS

Leo Messi Foundation reportedly hid ‘tens of millions of Euros’ in income, says report in Spain's ABC https://t.co/LJmdn7UeoY pic.twitter.com/KT9nQZfn10