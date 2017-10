Ο δακρυσμένος Πικέ "διέλυσε" τον Ραχόι!

Oι δηλώσεις του Γεράρδ Πικέ μετά το ματς της Μπαρτσελόνα επί της Λας Πάλμας και τα όσα έγιναν στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας θα περάσουν στην...ιστορία.

Κατ' αρχήν έκανε με τα... κρεμμυδάκια τον Ισπανό Πρωθουργό Μαριάνο Ραχόι: "Εχουμε Πρωθυπουργό με αυτό το επίπεδο που έχει. Βγαίνει έξω και δεν μπορεί να μιλήσει αγγλικά!"

Εν συνεχεία, με δάκρυα στα μάτια, αναφέρθηκε σε όλα έγιναν την Κυριακή για το δημοψήφισμα: "Είμαι υπερήφανος για το λαό της Καταλονίας. Σήμερα ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου. Αν κάποιος από την ομοσπονδία μου πει ότι πρέπει να κάνω στην άκρη από την Εθνική Ισπανίας, θα το κάνω. Δεν έπαιζα στην Εθνική για πατριωτικούς λόγους. Έπαιζα γιατί ήταν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και γιατί ήθελα να νικώ".

Μετά από αυτά, όλα είναι πιθανά πλέον. Ακόμα και να πει το πρόωρο αντίο στη "ρόχα" ο Καταλανός αμυντικός.

Pique: "If the officials of the @rfef think I am a problem I will leave the national team before 2018." pic.twitter.com/zii2fEJrCU