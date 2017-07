Ο Βαλβέρδε εμφανίστηκε στο προπονητικό με... μεγάλη παρέα!

Η σεζόν που έρχεται θα είναι σίγουρα η πιο δύσκολη και ταυτόχρονα απαιτητική στη μέχρι τώρα προπονητική καριέρα του Ερνέστο Βαλβέρδε αφού θα βρίσκεται στον πάγκο μίας εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Ευρώπης, της Μπαρτσελόνα, έχοντας μάλιστα την αποστολή να την κρατήσει στο δρόμο των επιτυχιών όπως την είχαν τα τελευταία δέκα χρόνια Γκουαρδιόλα και Ενρίκε.

Τα... δύσκολα για τους παίκτες του θα αρχίσουν την Τετάρτη (12/7) όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να ξεκινήσει η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν ωστόσο για τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού η πρώτη επίσκεψη στο "Ciutat Esportiva" έγινε την Τρίτη.

Το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των "μπλαουγκράνα" μαζί με όλους τους συνεργάτες του από το προπονητικό επιτελείο και έβγαλε τις πρώτες αναμνηστικές φωτογραφίες (πήγε εκεί για να κανονίσουν τα της έναρξης της προετοιμασίας όπου αναμένεται να εμφανιστούν συνολικά 18 παίκτες), ενώ η Μπαρτσελόνα ανέβασε και video από το ραντεβού του Βαλβέρδε με το τιμ του.

