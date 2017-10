Οικογένεια για ποδαρικό: Ήρθαν στη Βαρκελώνη για να δουν... Νεϊμάρ!

Πού να φανταζόντουσαν πριν από τρεις μήνες όταν έκλειναν τα εισιτήρια για Καταλανία πως θα ερχόντουσαν τα πάνω κάτω.

Μία οικογένεια από την Αυστραλία κανόνισε να συνδυάσει τις ημέρες ξεκούρασης και να δει το ματς της Μπαρτσελόνα με την Λας Πάλμας, αφού και οι τρεις είναι φαν των "μπλαουγκράνα" και ειδικότερα του Νεϊμάρ.

Η τροπή που πήρε η ιστορία για τη συγκεκριμένη οικογένεια είναι η επιτομή της ατυχίας, καθώς όχι μόνο ο Βραζιλιάνος έφυγε από την Μπαρτσελόνα, αλλά ολόκληρη η Καταλονία ταλανίζεται από πολιτικές αναταραχές που ως συνέπεια είχαν ο αγώνας με την "Ουνιόν" να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

At Camp Nou. Much confusion. Speaking to this family who've travelled from Melbourne...booked 3 months ago to see Neymar. pic.twitter.com/xC0mt252uo