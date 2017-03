Το "Follow" στην σέξι Μπρούνα που εξόργισε τον Νεϊμάρ!

Αφού την κατέκτησε ξανά όχι μόνο δεν δείχνει διατεθειμένος να την ξαναχάσει αλλά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην βρεθεί κάποιος στο δρόμο της που θα προσπαθήσει να την... ξελογιάσει και να την πάρει μακριά του.

Ο παραπάνω πρόλογος αφορά τη σχέση του Νεϊμάρ με την Μπρούνα Μαρκεζίνε που είναι και πάλι σχέση στοργής εδώ και λίγο καιρό, με τον Βραζιλιάνο φορ της Μπαρτσελόνα να δείχνει τον ζηλιάρη εαυτό του σε έντονο βαθμό όταν ανακάλυψε πως ακολούθησε την "καλή του" στο Instagram ο ράπερ, Κρις Μπράουν, πρώην της Ριάνα!

Neymar taking a couple of shots at Chris Brown after he started following his girlfreind Bruna on instagram [101greatgoals]. pic.twitter.com/B9S21kni94