Βάζει... λουκέτο η Μπαρτσελόνα!

Περισσότεροι από 840 πολίτες τραυματίστηκαν από την Αστυνομική βία και τα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας την Κυριακή (1/10).

Το όλο ζήτημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και πλέον ο χώρος του αθλητισμού, λόγω και της Μπαρτσελόνα, παίρνει θέση και μαζί μεγάλο μέρος της δημοσιότητας.

Την Τρίτη (3/10) η κυβέρνηση της Καταλονίας προκήρυξε γενική απεργία με την οποία θα "παγώσει" μεγάλο μέρος της χώρας και φυσικά θα ακολουθήσουν πορείες για τη δικαίωση των πολιτών.

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας, η Μπαρτσελόνα θα συμμετέχει στην απεργία και θα βάλει... λουκέτο για 24 ώρες! Κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει στη δουλειά του, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας και των ακαδημιών!

