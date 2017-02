Ο Σιόβας έκανε τη... χελώνα!

Νίκη έστω και στις καθυστερήσεις για την Μπαρτσελόνα με την Λεγκανές, ωστόσο, να κρατά την ισοπαλία μέχρι το 90ο λεπτό με τον Δημήτρη Σιόβα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Έλληνας άσος έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε αλλαγή, ενώ αντίκρισε και την κάρτα λόγω... καθυστερήσεων.

Το γεγονός αυτό δεν άρεσε στα ισπανικά ΜΜΕ και μάλιστα η AS θέλησε να τον τρολάρει, ανεβάζοντας σχετικό tweet με μία χελώνα!

Siovas going off with four minutes to go. Booked for how slow he is walking off the field. https://t.co/lNMJBdrXix pic.twitter.com/CUXdxJY8zi