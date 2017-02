VIDEO: Ντρίμπλα αλά Ροναλντίνιο ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Σε μεγάλα κέφια ο Πορτογάλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Εσπανιόλ, με τον Λόπες να πέφτει... θύμα των ορέξεων του.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο 32άχρονος άσος της "βασίλισσας" ξεπέρασε με εντυπωσιακό τρόπο τον αντίπαλο του, θυμίζοντας Ροναλντίνιο.

Cristiano Ronaldo nutmegging Espanyol's defender with an elastico.



According to some, he doesn't have talent.pic.twitter.com/tczRcgPN1Y