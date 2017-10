Οι οπαδοί της Ρεάλ απάντησαν στο γήπεδο στο δημοψήφισμα της Καταλονίας

Η Βαρκελώνη σείστηκε από επεισόδια την Κυριακή ελέω του δημοψηφίσματος και είχε ως αποτέλεσμα να παίξει η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Λας Πάλμας κεκλεισμένων των θυρών, την ίδια ώρα όμως τα αυτιά των Μαδριλένων... δεν ιδρώνουν.

Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την αντίδραση των φίλων της Ρεάλ που στο πλαίσιο του αγώνα της ομάδας τους με την Εσπανιόλ όπου βρήκαν την ευκαιρία να "ξεσπάσουν" πατριωτικά.

Πώς το έκαναν αυτό; Στις εισόδους του γηπέδου μοιράζονταν στους φιλάθλους κάρτες με τα χρώματα της ισπανικής σημαίας και στο πίσω μέρος υπήρχε το εξής μήνυμα: "Κρατήστε τις στην τσέπη και τις ανεμίζουμε στο 12ο λεπτό επειδή είμαστε ο 12ος παίκτης της ομάδας και είμαστε όλοι Ισπανία".

Πριν καν φτάσει το 12ο λεπτό, αρκετοί ήταν οι οπαδοί που άρχισαν να ανεμίζουν τις κάρτες, ενώ το πέταλο των οργανωμένων πήρε ιδιαίτερο χρώμα αφού οι οπαδοί ύψωσαν αμέτρητες σημαίες στα χρώματα της πατρίδας τους.

Spanish flags out in force at the Santiago Bernabéu as Real Madrid fans celebrate Isco's goal against Espanyol... pic.twitter.com/QEYE2cyqsu