Ράκιτιτς... 125 εκατομμυρίων ευρώ

Ο εορτάζων Ιβάν Ράκιτιτς έχει διπλό λόγο να είναι χαρούμενος. Ο διεθνής Κροάτης, ο οποίος "γεύτηκε" την απίστευτη επιτυχία με την Μπαρτσελόνα δύο μέρες πριν (8/3) απέναντι στην Παρί, πέρα από τα γενέθλιά του, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ράκιτιτς βάζει τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται κοντά στις δύο ομάδες του Μάντσεστερ (Σίτι και Γιουνάιτεντ), επιλέγοντας να παραμείνει στο κλαμπ που βρίσκεται από το 2014, έχοντας πραγματοποιήσει 145 εμφανίσεις και πετύχει 23 γκολ (με 6 εξ αυτών τη σεζόν που διανύουμε).

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε Παρασκευή (10/3) πρόκειται να έχει ως ρήτρα αποδέσμευσης του Κροάτη άσου το ιλιγγιώδες ποσό των 125 εκατομμυρίων ευρώ, φρενάροντας τις επιδιώξεις των διάφορων μνηστήρων.

