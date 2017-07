Ο Ροναλντίνιο "ξεφτίλισε" με ντρίμπλες πρώην άσο της Μ.Γιουνάιτεντ!

Ήταν ένα φιλικό που θα το θυμούνται για χρόνια όσοι τυχεροί βρέθηκαν στις εξέδρες του "Camp Nou", με τους παλαίμαχους άσους της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δίνουν ένα μοναδικό σόου, προσφέροντας γκολ και θέαμα.

Η αγγλική ομάδα (Ντουάιτ Γιορκ και Κάρελ Πομπόρσκι ήταν μεταξύ άλλων στο ρόστερ της) επιβλήθηκε 3-1 των γηπεδούχων (έπαιξαν σε αυτήν Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ντάβιντς) ωστόσο εκείνος που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Ροναλντίνιο που αν και στα 37 του χρόνια έδειξε πως είναι κάτι παραπάνω από ακμαίος.

Η φάση φυσικά που "τρέλανε" άπαντες ήταν όταν ο "Ρόνι" έκανε δύο διαδοχικές ντρίμπλες, περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Γέσπερ Μπλόμκβιστ, με τον παλαίμαχο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει κάτω στην προσπάθεια να τον ανακόψει!

