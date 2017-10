Υπέρ της δημοκρατίας ο Τσάβι, μίλησε για ντροπή!

Οι Καταλανοί πήγαν στις κάλπες για να πάρουν θέση στο δημοψήφισμα περί ανεξαρτησίας ή όχι από την Ισπανία, με την ισπανική κυβέρνηση να κάνει ωστόσο ό,τι μπορεί για να το εμποδίσει (υπήρχε και χρήση αστυνομικής βίας) και το γεγονός αυτό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Ένας από εκείνους που ξέσπασε μάλιστα ήταν ο Τσάβι, με τον νυν άσο της Αλ Σάαντ και πρώην αρχηγό της "Μπάρσα" να στέλνει σαφέστατο μήνυμα μέσω Twitter στην αγγλική, στην καστιλιάνικη και στην καταλανική διάλεκτο.

"Aυτό που συμβαίνει στην Καταλωνία είναι ντροπή, είναι για κλάματα. Σε μία δημοκρατική χώρα οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν. Όλη μου η υποστήριξη πηγαίνει στους Καταλανούς που προσπαθούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. Ζήτω η Καταλονία".

FC Barcelona legend Xavi on the #CatalanReferendum: "What is happening in #Catalunya today is a crying shame" pic.twitter.com/Ktx8GvqrTg