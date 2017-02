Τα "έσκασε" χοντρά για Τούντορ η Γαλατάσαραϊ

Η Γαλατάσαραϊ είναι και επίσημα η νέα ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Ιγκόρ Τούντορ.

Όπως γράψαμε και την Τρίτη (14/2) οι άνθρωποι της Γαλατά είχαν αποφασίσει να αντικαταστήσουν τον Γιαν Όλντε Ρίκερινκ στον πάγκο με τον προπονητή της Καραμπούκσπορ ο οποίος έκανε πολύ καλή πορεία στο πρώτο μισό της σεζόν.

Η Γαλατά δεν άφησε επιλογή στην Καραμπούκ μιας και πλήρωσε αμέσως την ρήτρα που είχε στο συμβόλαιό του ο Τούντορ που έφτανε τα 150.000 και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη.

O Tούντορ ανακοινώθηκε από την Γαλατά το μεσημέρι της Τετάρτης (15/2) με συμβόλαιο 1μιση χρόνου και έκανε την πρώτη του προπόνηση, ενώ θα παρουσιαστεί και επίσημα στα ΜΜΕ την Πέμπτη (16/2). Να σημειωθεί ότι εκεί βρήκε και τον πρώην παίκτη του στον ΠΑΟΚ, Γκάρι Ροντρίγκες.

Αυτό που προκαλεί βέβαια εντύπωση είναι το ποσό που αποφάσισε να σπαταλήσει η Γαλατά και δείχνει πως έχει πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Τούντορ. Όπως αναφέρει η τουρκική "Fanatik", μέχρι το τέλος της σεζόν, για τους επόμενους δηλαδή τρεισήμισι μήνες η Γαλατά θα του δώσει 400.000 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά θα εισπράξει 1.000.000 ευρώ!

Παράλληλα αν η ομάδα του κλείσει ένα εισιτήριο για την προκριματική φάση του Champions League θα πάρει μπόνους 200.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στους ομίλους θα πάρει ακόμη 100.000 ευρώ! Τέλος σε περίπτωση κατάκτησης του Κυπέλλου Τουρκίας το 2018 θα πάρει μπόνους 50.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή η Γαλατάσαραϊ θα δαπανήσει ένα ποσό που θα αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ (1.900.000 για την ακρίβεια), εφόσον ο Ιγκόρ Τούντορ εκπληρώσει όλους τους στόχους. Δεν τα λες και λίγα...

Igor Tudor will be officially unveiled as Galatasaray manager in tomorrow's signing ceremony at 3:30pm local time. pic.twitter.com/ugWZupDgZk

CONFIRMED: Galatasaray have appointed Igor Tudor as head coach until the end of the 2017-18 season.



More to follow... pic.twitter.com/IZGyBFRxu6