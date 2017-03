Από τα... αζήτητα της Γιουνάιτεντ στην αποθέωση στο Σικάγο!

Υποδοχή ήρωα! Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ περασε μία εξαιρετική δύσκολη φετινή σεζόν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής όμως όλα δείχνουν πως στο νέο σταθμό στην καριέρα του θα έχει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο, σαφώς πιο ενεργό και δυναμικό.

On my way to Chicago with @anaivanovic! A post shared by Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) on Mar 28, 2017 at 7:40am PDT

Λίγο μετά τη συμφωνία του με την Chicago Fire, ο 32χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γερμανίας ταξίδεψε (μαζί με τη σύντροφό του και πρώην τενίστρια, Άνα Ιβάνοβιτς) στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με περίπου 500 οπαδούς της ομάδας του Σικάγο να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο "O’Hare International Airport" και να του επιφυλάσουν μία ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Εντός της ημέρας ο "Σβάινι" θα παρουσιαστεί επίσημα από τους ανθρώπους της νέας του ομάδας και θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του ενώ δεν αποκλείεται το ερχόμενο Σάββατο να κάνει το ντεμπούτο του με την Fire που υποδέχεται την Μόντρεαλ Ίμπακτ στο "Toyota Park".