Άλλαξε προπονητή δυο μέρες πριν τον "τελικό"!

Επί 89 λεπτά η Κροατία κρατούσε στα χέρια της τους τρεις βαθμούς και ταυτόχρονα ένα μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στο Μουντιάλ. Ο Σόιρι, ωστόσο, ισοφάρισε για την Φινλανδία στο τελικό 1-1 και πλέον η αναμέτρηση με την Ουκρανία είναι ματς ζωής ή θανάτου!

Με σκοπό να... σοκάρει την ομάδα δυο μόλις ημέρες πριν το παιχνίδι, η ομοσπονδία της Κροατίας αποφάσισε να απολύσει τον Τσάτσιτς και στη θέση του να φέρει τον πρώην τεχνικό της Αλ Αΐν, Ζλάτκο Ντάλιτς!

Ουσιαστικά μιλάμε για πρόσληψη δυο ημερών, αφού είναι άγνωστο αν ο 50χρονος τεχνικός θα συνεχίσει στην Κροατία και μετά το ματς με την Ουκρανία.

Zlatko Dalić becomes new #Croatia head coach as HNS Executive Committee decides to part ways with Ante Čačić.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/pxC784hcCA