Η φωτογραφία του οπαδού της Αιγύπτου που συγκλόνισε

Η Αίγυπτος έγραψε... διπλή ιστορία το βράδυ της Κυριακής (10/9), αφού πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ της Ρωσίας και ταυτόχρονα κατεγράφη ρεκόρ προσέλευσης στο "Borg El Arab Stadium" με την παρουσία 86.000 φιλάθλων!

Βέβαια, όπως μεταφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας στο γήπεδο βρέθηκαν περισσότεροι από 95.000 φίλαθλοι που έκαναν μάλιστα... ντου με το σφύριγμα της λήξης.

Η φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του κόσμου βέβαια δεν αφορά τον "χρυσό" σκόρερ Σαλάχ, ούτε τα όσα συνέβησαν κατά τους πανηγυρισμούς παικτών και προπονητών.

Έχει να κάνει με την κερκίδα των φίλων με κινητικά προβλήματα και συγκεκριμένα έναν από αυτούς που πηδάει στον αέρα με τις πατερίτσες! Εκπληκτικές πραγματικά στιγμές:

pic.twitter.com/MHjOMJyOpI

Photo of the year! Egyptian fan celebrates Egypt qualufication to world cup.