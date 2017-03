Εκτός εαυτού ο Μέσι: έβρισε τη μητέρα του διαιτητή!

Το φινάλε της αναμέτρησης στο "Monumental" βρήκε την Αργεντινή να επικρατεί 1-0 της Χιλής με γκολ του Λιονέλ Μέσι, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2018, όμως αυτό το γεγονός δεν έφτανε για να "ηρεμήσει" τον άσο της Μπαρτσελόνα που είχε "βγει από τα ρούχα του".

Messi could be suspended for insulting the referee. pic.twitter.com/kuVoooRhfl

WATCH: Messi was not happy with the referee after his side's win over Chile last night https://t.co/hUmBVXN4zU pic.twitter.com/tPugqfcMNd