Η ιστορική αγκαλιά του Λεβ στον Ποντόλσκι

Το ματς Νο 130 του Λούκας Ποντόλσκι με την εθνική Γερμανίας θα είναι ξεχωριστό για τον γεννημένο στην Πολωνία 31χρονο φορ, όχι μόνο γιατί απέναντί του θα βρίσκεται το βράδυ της Τετάρτης η εθνική Αγγλίας αλλά επειδή στο "Westfalen Stadion" θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της "Μάντσαφτ".

Ο "Πρίγκηπας Πόλντι" είχε προαναγγείλει μετά τη λήξη του Euro 2016 πως θα αποχωρήσει από τη δράση σε εθνικό επίπεδο μετά από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και το εντυπωσιακό είναι πως αποχαιρετάει όντας τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Γερμανίας (129) πίσω από Ματέους και Κλόζε και τρίτος σε γκολ (48) πίσω από τους Κλόζε και Γκερντ Μίλερ!

"Πέταξε ο χρόνος. Πέταξαν αυτά τα 13 χρόνια και είμαι υπερήφανος για αυτά που έκανα. Το μυστικό μου είναι ότι είχα πάντα εξαιρετικούς προπονητές και από το 2004 έχουμε κάνει ένα ταξίδι που άλλες εθνικές ομάδες δεν έχουν κάνει ποτέ", δήλωσε συγκινημένος ο Ποντόλσκι στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, με τον Γιόακιμ Λεβ να τον αποθεώνει από την πλευρά του, λέγοντας:

"Ο Λούκας άφησε ένα σημάδι στη ζωή μου, θα είναι όμορφο αλά και ταυτόχρονα στενάχωρο να τον αποχαιρετήσω. Ήξερε να κατακτά τις καρδιές και τα μυαλά όλων. Ουδείς θα είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει, ούτε ως παίκτη ούτε ως άνθρωπο".

Όσον αφορά δε στην επιλογή του να αφήσει την Γαλατάσαραϊ στο φινάλε της σεζόν και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Vissel Kobe, είπε:

"Έχω πάντα ένα μότο: να είσαι ειλικρινής με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και παρά τις πιέσεις, προσπάθησε να αγαπήσεις το ποδόσφαιρο και να το απολαύσεις. Και αυτό το μήνυμα θα προσπαθήσω να μεταφέρω όταν θα αποσυρθώ, δουλεύοντας με τα νέα παιδιά".

Photo Credits: AP Photo/Martin Meissner

1 day to go ! 2016 I played my last competitive game for the DFB. And now is my time to finally say goodbye ! #poldi #diemannschaft pic.twitter.com/ABKoghq0g3 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) March 21, 2017